Cine stă în spatele proiectului pentru o autostradă care să acopere 80% din suprafaţa lumii

Potrivit unui studiu recent, populația musulmană a Europei ar putea crește semnificativ până în anul 2050. Un raport intitulat „Europe's Growing Muslim Population" arată că procentul populației de musulmani din populația totală a Marii Britanii ar putea crește de la 9,7% la 17,2%, dacă rata migrației se va menține la același nivel.