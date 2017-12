Bucureștenii vor călători cu un singur bilet în metrou și în autobuz. Cât va costa tichetul

16:30

La 14 ani, Mihai Enache a reușit ceea ce mulți adulți nici nu au visat. Este profesor pentru alți copii, se ocupă de programare încă din clasa a IV-a și a creat propriul joc, descărcat deja de peste 220.000 de ori. Cum a ajuns din bancă la catedră? Iată povestea lui: „Ca să intrăm în modul de editare, apăsam pe TAB. Și acum vedeți că totul este portocaliu” - îl surprindem pe Mihai la oră, în timp ce le dă indicații învățăceilor lui. Mihai Enache are 14 ani și studiază în clasa a VIII-a. Atunci când nu merge la școală, băiatul din București predă cursuri de IT copiilor pasionați de programare. Este cel mai tânăr profesor din România, scrie digi24.ro. „Fiind profesor (...) am învățat cum să predau, cum să explic altor persoane, ca să fiu mai răbdător”, spune Mihai Enache despre începuturile carierei lui de la catedră. „La început mi-a părut că Mihai nu mai avea loc să stea în clasă și stătea lângă profesor. După aceea, profesorul mi-a zis ca este asistentul lui. L-am întrebat câți ani are și nu mi-a venit să cred că la 13 ani a putut să fie profesor”, mărturisește o fetiță. „De doi ani lucrează singur în blender, și-a îmbunătăţit abilitățile de modelare, urmând și un curs de photoshop la noi, aici, la Academie. Este studentul nostru. Și în această vară ne-am hotărât să îi dăm o șansa să își dezvolte și abilitățile de trainer”, explică Tamara Grigore, organizator de cursuri IT. Mihai a învățat programare singur, acasă, în timp ce urmărea clipuri pe YouTube. Vorbește fluent engleză și se descurcă perfect în cele mai utilizate limbaje din lumea programatorilor: C++ și HTML. De aceea poate predă cu ușurință cursuri de modeling și printare 3D . „Chestia care mă încânta pe mine cel mai mult când predau este atunci când cei cărora le predau înțeleg ce îi învăț și pun în practică ce le spun”, spune Mihai. Și copiii îl îndrăgesc mult pe tânărul profesor: „Cu el putem să glumim și ar fi tare ca toți profesorii noștri să fie copii. Îi merge mintea mai repede ca unui adult”, explică unul dintre elevi. Mihai Enache a fost pasionat de jocurile video cu mult timp înainte să meargă la școală. La început se juca. Apoi le testa, iar acum le creează! „Treaba asta cu jocurile am început-o pe când eram prin clasa a IV-a, a V-a”, rememorează Mihai. „Și eu îl certam tot timpul că stătea destul de mult la calculator, dar el lucra. Prin clasa a V-a m-a întrebat dacă poate să facă ce vrea el. Și desigur că i-am spus, da! Poți să faci ce vrei tu. Și mi-a zis că vrea să facă informatică. Și atunci a început el să lucreze din ce în ce mai mult. Și încet-încet mi-a zis că lucrează la niște jocuri”, povestește Cosmina Enache, mama lui Mihai. În vara acestui an, Mihai și-a lansat primul joc. L-a urcat pe o platformă din Statele Unite ale Americii și până astăzi a fost descărcat de peste 220.000 de ori. Mikey Vah, așa cum își spune puștiul din București în mediul online, are toate șansele să ajungă celebru dincolo de ocean. Mai ales că jocul lui are un rating de 4,5, dintr-un maximum de 5. „Ca un joc să fie atractiv trebuie să aibă idei originale. Nu trebuie să aibă aceleași funcții ca alte jocuri. Scopul jocului este așa: echipa ta și dușmani. Fiecare caracter pe care îl alegi are trei seturi de atacuri diferite”, începe să explice Mihai. În această iarnă, Mihai va începe să lucreze la un al doilea joc, un serial 3D! O combinație între ficțiune și dramă, promite tânărul din București, care vrea să studieze la Colegiul Tudor Vianu, apoi să urmeze cursurile unei universități de top din S UA. „Cred că va ajunge să facă jocuri tari! Adică chiar vreau să joc jocul lui!”, mărturisește unul dintre copii cărora le este profesor Mihai.