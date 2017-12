Șoc pentru proprietarul unui automobil

17:00

Ea a avut curaj și a vorbit! Îndemnul cu care a venit Poliția Republicii Moldova către femei "„Ea a avut curaj și a denunțat cazul de violență la Poliție. Spune NU Violenței față de femei și fete" — este mesajul Poliției Republicii Moldova pentru toate femeile. Amintim că IGP s-a alăturat campaniei Organizației Națiunilor Unite „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen", marcată în fiecare an în perioada 25 noiembrie — 10 decembrie. Acțiunea are drept scop informarea, sensibilizarea și conștientizarea opiniei publice cu privire la gravitatea consecințelor violenței asupra femeii și la aplicarea mecanismelor disponibile de prevenire şi combaterela nivel comunitar, regional şi naţional sub mesajul „Spune nu violenței față de femei și fete".