Bradul din acest an - mai mic, dar fără ”scolioză”. Retrospectiva pomilor de Crăciun din ultimul deceniu

13:20

„În ultimele zile am avut o perioadă de criză. Am avut o situaţie când am putut vedea cine dintre angajaţii Primăriei şi cum acţionează în aceste situaţii de criză. Am avut posibilitatea să văd cine are urechi de partid aici, urechi care ascultă şi citesc mesaje cu instrucţiuni cum ar trebui să se comporte într-o situaţie sau alta. Pe cei care sunt cu urechile ciulite la partid vă asigur că-i vom trage de urechi afară din Primărie, ca să nu mai saboteze şi să nu încurce la buna funcţionalitate a municipiului Chişinău”, a declarat primarul interimar.Totuși, Silvia Radu a declarat că la Primărie sunt și oameni onești, care lucrează cu devotament.”Aş vrea să le mulţumesc celor care cu devotament au lucrat în ultima perioadă, care cu devotament îşi execută lucrul său în fiecare zi, în ploaie în frig, indiferent de condiţiile care există”, a mai spus primarul.