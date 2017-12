Studiu: Populaţia musulmană a Europei s-ar putea tripla până în anul 2050

12:10

Fostul deputat comunist Alexandr Petcov, redactor-şef al Agenţiei Omega, a înregistrat o petiţie online semnată din numele „poporului moldovenesc” către poporul Statelor Unite ale Americii, cu rugămintea ca acesta să-şi convingă Guvernul că „nu este recomandabil” pentru politicienii SUA să se întâlnească cu Vlad Plahotniuc. Petiţia va fi transmisă Departamentului de Stat al SUA, precum şi Ambasadei SUA în Republica Moldova. The post Petiţie online: Poporul Moldovei îi cere celui american să-şi convingă Guvernul să nu se întâlnească cu Plahotniuc appeared first on Independent.