Slivia Radu îl acuză pe Valeriu Munteanu de misoginism și bădărănie

05:00

Berbec Trebuie sa va pregatiti pentru ceva surprize placute pentru ziua de astazi. Din punct de vedere sentimental, mai ales, lucrurile vor merge foarte bine; v-ati putea simti mai impliniti, mai plini de incredere in propriile voastre forte. Pentru cei singuri, este posibil sa se iveasca oportunitatea perfecta pentru a lua legatura cu acea persoana pe care si-o doresc in viata lor, ca partener; este important sa luati initiativa si nu sa lasati ca lucrurile sa se intample. Mizati pe increderea in propriile forte si totul se va aranja ...