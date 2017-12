SIS , în acțiune: O grupare criminală internațională, specializată în sustragerea din străinătate a mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari anihilată

09:40

Hot cu ghinion. Un adolescent de 14 ani a fost prins in flagrant de locatarii unui bloc in timp ce incerca sa fure o bicicleta. Intentiona sa o vanda la piata. Totul s-a intamplat pe strada Mircea cel Batran din Capitala. Anatol ANTONOVICI, PROPRIETAR BICICLETA: “Am scos pe jumatate de ora bicicleta in holul comun al etajului si practic in cateva minute a disparut.” Proprietarul spune a cumparat bicicleta recent. Ieri, a scos-o pentru cateva minute pe hol. A inmarmurit, cand a vazut ca aceasta nu mai era, dupa cateva clipe, scrie ProTV. Anatol ANTONOVICI, PROPRIETAR BICICLETA: ”Si cand ma anuntat vecina ca administratorul a prins hotul...” Din spusele locatarilor, un adolescent de 14 ani a intrat in bloc, ar fi vazut bicicleta si cand se pregatea sa dea lovitura, a fost zarit de administrator. Stefan BURGHILA, ADMINISTRATORUL BLOCULUI: “Eu am tras atentie l-a dansul si l-am intrebat tu de pe etaj esti? Zice ca de la 10, dar ce numar la apartament, da la noi nu scrie mi-am dat seama si m-am apropiat cu pasi mici pana l-am prins, Ne-am mai uitat pe camerele pe video si am vazut ca el este.” Locatarii spun ca au chemat imediat politia iar baiatul a fost dus la inspectorat. Adolescentul ar fi vrut sa o vanda la piata. Tudor PLAMADEALA, ADMINISTRATORUL BLOCULUI: “El a spus ca da am vandut bicicleta cu sapte sute de lei, le vinde la piata agricola aici la Ciocana.” Locatarii sustin ca hotii dau des tarcoale la blocul lor. In ultima perioada au disparut 5 biciclete. Un adolescent a fost surprins si pe caremele de supraveghere instalate in hol. Tudor PLAMADEALA, ADMINISTRATORUL BLOCULUI: “Politia cunosc persoana data, el a implinit 14 ani si nu putea sa-l traga la respundere pana acum. Tatal lui biologic e betiv, el locuieste cu tata vitrig care e betiv, mama a murit de betie. Polita spune ca el se ocupa cu furtul telefoanelor de la copii mai , politia l-au intrebat ca cese ti-ai schimat afacerea.” “Bicicleta cand am procurat-o costa o mie si o suta de euro. V-a intors-o inapoi? Nu deocamdata astept raspunsul colaborartorilor de politie.” “Nu pot sa le faci nimic, totdeauna fura de coridoare si biciclete, si carut, si biciclete mici pentru copii, si scurte, si pantaloni.”