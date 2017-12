Geamurile Umbrite sunt oficial PERMISE în Republica Moldova?! Iată ce spune legea

11:20

Publicaţia Autocar, anunţă că următoarea generaţie a celui mai popular model Kia, va fi prezentă în caroseriile crossover şi shooting brake. Noua generaţie Kia Cee'd este aşteptată către sfârşitul anului 2018. Varianta de crossover, se va clasa în gama maşinilor asamblate de producătorului corean, între modelele Stonic şi Sportage. Motorizarea nu se va deosebi de