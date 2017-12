Ofițerul de presă al CNA – CERUTĂ de soție, într-un loc INEDIT! FOTO//

09:00

Horoscop de final de an 2017. A mai ramas doar o luna pana ce tragem cortina. Anul 2017 a fost, per ansamblu, unul plin de incercari, de revelatii, de impacari si de despartiri spectaculoase. Fiecare semn zodiacal ramane cu o lectie de viata in urma evenimentelor traite in anul karmic cu numarul 9. In 2018, […]