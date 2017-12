Ambasadorul SUA în Rusia explică motivele deteriorării relațiilor dintre Washington și Moscova

10:20

Un cetățean al Georgiei în vârstă de 47 de ani este documentat de polițiștii de frontieră, pentru tentativa trecerii ilegale a frontierei de Stat. Străinul a încercat să ajungă în Ucraina, unde are pe numele său interdicție pentru trei ani, prin ocolirea punctului de trecere Briceni-Rossoșeni. The post (VIDEO) Un cetățean georgian cu interdicție în Ucraina a încercat să treacă ilegal frontiera de Stat appeared first on Independent.