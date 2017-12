Şoferii moldoveni, în continuare fideli obiceiurilor! Iată câţi conducători auto au fost prinşi băuţi la volan în acest weekend

14:10

Preşedintele Turkmenistanului, Gurbangulî Berdîmuhamedov a hotărât personal să verifice performanţele noilor automobile destinate Ministerului Afacerilor Interne. Şeful statului turkmen a urcat la volan şi a testat noul BMW M3 pe circuit. Ar trebui să precizăm că un M3 nu este uşor de ţinut sub control. Berlina bavareză de performanţă este echipată cu un motor cu