Încasări la vamă. Circa 400 milioane de lei au ajuns în bugetul de stat într-o săptămână

16:00

Pomul de Crăciun este instalat în aceste clipe în Piața Marii Adunări Naționale. Bradul are 17 metri înălțime. „A fost identificat un brad nou, am discutat personal cu proprietarul lui si am semnat in nume personal contractul cu el, și de aceasta data transportul va fi supravegheat inclusiv de polițiști, asa încât sper sa nu mai avem surprize”, a scris Silvia Radu pe facebook....