Eugen Matveiciuc a debutat cu o victorie la turneele din seria World Judo Tour

Silvia Radu: O sa plantam o alee de brazi Dupa peripetiile celor doi brazi instalati in centrul capitalei, primarul interimar spune ca are o solutie pentru ca peste 25 de ani Primaria sa nu mai aiba probleme atunci cand va trebui sa aleaga pomul de Craciun. Primarita spune ca le va cere responsabililor de la Spatii Verzi sa planteze o alee de brazi. "Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: «Vreau ca cei de la Spatiile Verzi sa indentifice un loc, la Gradina Botanica sau undeva, unde sa plantam o alee de brazi, pentru ca viitoarea generatie, peste 25 de ani sa nu aiba probleme cu pomul de Craciun.» Primarul interimar, Silvia Radu a declarat pentru Pro TV ca in acest an bradul de Craciun a fost impodobit cu jucarii din Germania. Ele au fost cumparate angro, sustine Radu. Deocamdata nu se cunosc costurile totale, spune primarul interimar. Sambata dimineata, in centrul capitalei a ajuns bradul din Ucraina, procurat de catre Primarie cu 15 mii de lei. Pomul, despre care autoritatile spuneau ca va fi o surpriza pentru locuitorii capitalei, intrucat va fi cel mai inalt din Moldova a ajuns distrus la Chisinau. Suparata de modul in care arata bradul, Radu le-a cerut muncitorilor sa-l dea jos. Ea a cumparat, din bani proprii, un alt brad, cel pe care autoritatile l-au ochit inca la inceputul lunii noiembrie. Pomul urmeza sa fie inaugurat astazi, la ora 18:00.