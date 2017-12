(SONDAJ) Britanicii vor un nou referendum privind Brexitul și se tem că o vor duce mai rău

09:40

Zeci de mii de manifestanți au participat sâmbătă, la Tel Aviv, la "Marșul Rușinii", un protest îndreptat împotriva corupției și a aprobării, într-o primă formă, a unei propuneri de lege care l-ar putea proteja pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu în investigațiile în care este suspect, transmite EFE.