Ex-ministru al Mediului, Valeriu Munteanu: „Bradul lui Radu a fost tăiat ilegal”

Mikayla Holmgren a câștigat două premii la Miss Minessota și declară că prin acțiunile sale, exemplul său vrea să schimbe modul în care sunt privite persoanele cu sindromul Down. Articolul (foto) The Spirit of Miss USA. Prima femeie cu sindromul Down care participă la un concurs de frumusețe din SUA apare prima dată în #diez.