Ce probleme de sănătate ascund amețelile

23:30

Baby Spa Perth din Australia de Vest oferă hidroterapie de înaltă calitate și masaj, exclusiv pentru clienții cu vîrsta sub 6 luni, scrie Bored Panda. Acest centru spa are propriul său dispozitiv de înot patentat, cunoscut sub numele de Bubby. Nu numai că aceste piese sînt impresionante, dar ajuta copiii să se relaxeze și, de asemenea, îi pregătesc pentru înot. Deși Baby Spa Perth este primul de a