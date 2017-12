(VIDEO) Manchester City continuă să scrie istorie: A egalat un record vechi de 125 de ani

07:10

Tribunelele din Statele Unite ale Americii nu pot judeca Turcia, a declarat, sâmbătă, preşedintele Recep Tayyip Erdogan, făcând referire la cazul unui om de afaceri turc acuzat că ar fi ajutat Iranul să încalce sancţiunile internaţionale, relatează Reuters. The post Erdogan spune că tribunalele americane nu pot judeca Turcia appeared first on Independent.