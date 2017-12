Pomul de Crăciun din centrul Capitalei, plin de luminițe

09:15

"Basescu este un om politic. Asa cum in Romania s-au epuizat functiile, Traian Basescu a decis sa vina in RM si sa faca politica. Este un om caruia ii place politica. Asta a spus Maia Sandu, astazi, in cadrul emisiunii InPROfunzime. "Basescu este un om politic. Asa cum in Romania s-au epuizat functiile, deoarece el a detinut cea mai mare functie in stat si pentru ca partidul lui nu sta foarte bine acolo in sondaje, Traian Basescu a decis sa vina in RM si sa faca politica. Totul pentru ca ii place politica. Nu sunt deacord cu declaratiile pe care le-a spus Traian Basescu privind faptul ca RM nu va adera niciodata la UE. Noi avem un Acord de Asociere. Sunt deacord ca dispozitia in cadrul tarilor membre UE nu este cea mai buna, dar asta nu inseamna cu lucrurile nu se pot shimba, totul depinde de noi. Nu am auzit nici de la domnul Basescu, nici de la ceilalti membri ai partidului sau cand se va intampla Unirea si cum se va intampla Unirea. Privind Integrarea Europeana pot spune ca stim ce facem, maine, poimaine, avem un plan, dar in cazul Unirii nu vedem acest plan. Pe segmentul Integrarii Europene avem mai mult sprijin din partea cetatenilor decat pentru Unire." Sursa: inprofunzime.md