Țara în care persoanele fără adăpost pot primi mâncare și haine 24 de ore din 24

Arheologii americani au găsit în zona dunelor Guadalupe-Nipomo din statul California un sfinx, care mai păstrează încă vopseaua originală. Este făcut din ipsos şi a făcut parte din scenografia filmului „Cele 10 Porunci" din 1923.