(VIDEO) Meci incredibil în Italia: Benevento a făcut primul punct în Serie cu golurile unui român și a portarului

19:30

Papa Francisc a comparat sâmbătă, în Bangladesh, actul de a bârfi cu terorismul, și le-a spus preoților și măicuțelor la sfârșitul călătoriei sale în Asia că bârfa este distructivă pentru armonia religioasă, relatează DPA.