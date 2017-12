Donon vrea să-și facă ziar? Cumpărturi de 250 de mii de lei la Președinție: o imprimantă color și șase multifuncționale, server și stație grafică

06:30

Babilonienii sunt primii care au numit zilele saptamanii dupa principalele planete pe care le zareau pe atunci cu ochiul liber in fiecare noapte. In plus, asa omagiau puterea zeului patron al planetei, care, drept rasplata pentru consideratia acordata, isi miluia supusii cu virtutea harurilor proprii, fie ele bune sau nu prea. Luni sau ziua Lunii Ca si astrul noptii, satelit al Pamantului, cosiderata esentiala pentru bunul mers al treburilor pe Pamant, luni este o zi care predispune la instabilitate. E o zi romantica, aburii euforici ai zilei dinainte nu s-au risipit inca, si predispune la sensibilitate, timiditate si singuratate. Zodii favorite: Rac Culori predilecte: argintiu, alb, gri Pietre norocoase: piatra-lunii, cristal-de-stanca, perla Marti sau ziua lui Marte Sub aripa orotitoare a zeului razboiului, a doua zi din sapatamana este favorabila abordarilor transante, actiunii directe, perseverentei si a luptei deschise. Dar si impulsivitatii, crizelor de orgoliu, nerabdarii. Zodii favorabile: Berbec si Scorpion Culori predilecte: rosu, grena, portocaliu, purpuriu Pietre norocoase: safir, rubin, granat Miercuri sau ziua lui Mercur Patronata de zeul comertului si comunicatiilor, miercuri aduce istetime, noroc si bani, putere si convingere, harnicie. Dar si exces de ratiune, pedanterie, ranchiuna, minciuna, smecherie si chiar escrocherie. Zodii favorabile: Gemeni si Fecioara Culori favorabile: portocaliu, albastru deschis, gri, galben, violet, verde Pietre norocoase: rubin, ametist, lapislazuli Joi sau ziua lui Jupiter Ori a Marelui Benefic, cum i se spune in astrologie, i-a fost atribuita, chiar in mijlocul saptamanii, lui Jupiter tocmai gratie echilibrului pe care il insufla, armonie in familie, cumpatarii in toate, dar si simtului critic dezvoltat, traditionalist si conservator. Zile favorabile: Sagatator si Pesti Culori predilecte: purpuriu, albastri, indigo Pietre norocoase: safir, ochi-de-tigru, ametist Vineri sau ziua lui Venus Sa fie datoare zeitei frumusetii, pasiunii si armoniei binele si sentimentul de implinire pe care le raspandeste ultima zi lucratoare a saptamanii? Chiar daca ea aduce si superficialitate, risipa, vanitate, delasare. Zile favorabile: Taur si Balanta Culori predilecte: verde, roz, albastru Pietre norocoase: smarald, jad Sambata sau ziua lui Saturn Chiar daca e patronata de cel mai morocanos zeu, ziua aduce noroc si reusita in activitatile care cer minutiozitate, invatare, autoanaliza si introspectie. Sambata este favorabila celor care stau in banca lor, sunt piosi si intelegatori. Zodii favorabile: Capricorn Culori predilecte: negru, gri, indigo, albastru-inchis Pietre norocoase: turcoaz, diamant Duminica sau ziua Soarelui Ziua sarbatorii, in care se celebreaza insasi creatia. Predispune la energie, incredere si optimism. Chiar daca e patronata de cea mai puternica stea, ziua are aspecte negative care atrag ghinionul pentru cei care comit excese si nu au discernamant. Zodii favorabile: Leu Culori predilecte: auriu, galben, portocaliu, alb Pietre norocoase: chihlimbar, topaz, piatra-soarelui.