Fiscul italian a percheziţionat birourile casei de modă Gucci, suspectată de evaziune fiscală

18:30

Ministrul Apărării Eugen Sturza a avut astăzi, la Bucureşti, o întrevedere cu omologul său român, Mihai Fifor. Cei doi oficiali au discutat despre stadiul cooperării bilaterale pe segment militar şi perspectivele de dezvoltare a parteneriatului moldo-român, dar şi pe colaborarea în cadrul organizaţiilor internaţionale. Eugen Sturza a mulţumit Guvernului României pentru contribuţia la derularea reformei […]