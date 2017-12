Noi cumpărături scumpe la Președinție; Achiziții de 250 de mii de lei

14:30

Tragedie în munții Călimani din România, unde trei tineri au fost surprinși de o avalanșă în timp ce se întorceau de pe vârful Pietrosu, unde arboraseră steagul României, de 1 decembrie, la fel cum au făcut și în alți ani. Cel puțin unul dintre membrii grupului, o femeie, nu a supraviețuit. Un alt alpinist, salvamontist voluntar, a fost scos de sub zăpadă, iar cel de al treilea este dat dispărut.