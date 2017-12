Trump retrage SUA dintr-un pact ONU pentru imigranți și refugiați

11:30

Un băiat de zece ani din satul Chiștelnița, raionul Telenești, a fost dat dispărut. Copilul a plecat de acasă în după amiaza zilei de ieri, dar nu s-a mai întors. În această dimineață salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI au fost alertați pentru a iniția căutările băiatului.