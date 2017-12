Senatul american a aprobat reforma fiscală şi uriaşa reducere de impozite, propuse de preşedintele Statelor Unite

19:40

Fosta vedetă a serialului „Game of Thrones” Jason Momoa a declarat că fanii au toate motivele să aștepte un sezon final „incredibil”, relatează agenția de știri UPI. Actorul de 38 de ani, care a jucat rolul lui Khal Drogo în serialul de la HBO, a declarat într-un interviu pentru Entertainment Weekly că sezonul al 8-lea va fi „cel mai tare lucru difuzat vreodată la televizor”. Ultimul sezon va fi unul „uimitor”, „incredibil”, a mai spus Momoa. „Va da peste cap o mulțime de oameni. Și îmi pare rău de asta pentru că sunt un mare fan și nu aș fi vrut să știu ce se întâmplă”, a adăugat el. Momoa, al cărui personaj a fost ucis în sezonul 1, a vizitat recent platourile serialului din Belfast, Irlanda de Nord. „Am venit pur și simplu pentru a-i vedea pe producătorii David Benioff și D.B. Weiss și s-a întâmplat să văd oameni pe platou”, a povestit actorul. „Nu am mai fost pe platourile serialului de multă vreme. Vrei pur și simplu să-ți vezi prietenii și ajungi să faci titluri de prima pagină precum: „Se întoarce Drogo!” Iar eu răspund: „E mort! Nu are cum să revină, nu ar merge””, a mărturisit el. Momoa a postat pe rețelele sociale în noiembrie câteva fotografii cu vedeta din “Game of Thrones” Emilia Clarke, care joacă rolul Daenerys Targaryen, mama dragonilor și văduva lui Khal Drogo. „Am o dragoste nebună pentru această regină, e ca și cum am avea în stomac bule cu râsete de fiecare dată când suntem împreună. Este păcat că nu reușim să ne vedem pe cât de mult dorim dar când ne vedem mă simt ca un nenorocit de Khal”, a postat Jason Momoa. „Game of Thrones”, care îi mai are pe afiș pe Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner sau Maisie Williams, nu a anunțat încă data la care va fi lansat ultimul său sezon.