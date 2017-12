Erdogan spune că tribunalele americane nu pot judeca Turcia

08:30

Guvernul a aprobat semnarea Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din țara noastră, semnat la Chișinău, la 23 noiembrie 2010. The post Guvernul amână cu un an realizarea unui proiect de peste un miliard de lei appeared first on Independent.