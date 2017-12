Selena Gomez și-a făcut apariția la premiile Billboard alături de prietena care i-a dăruit un rinichi

13:20

Actorul a comentat biografia sa, iar un detaliu mai puțin știut este că Emilian are un frate călugăr la Mănăstire. A vorbit despre cele mai populare video-uri ale sale, dar și despre plecare din teatru. Pentru jocul AM\N-AM Anna i-a adresat actorului o mulțime de întrebări curioase și tare interesante. Asftel am aflat am aflat cât […]