VIDEO / Marșul Unirii din Chișinău. „Să facem din 2018 anul Marii Reuniri”

11:40

Ministrul Justiţiei de la Chișinău, Vladimir Cebotari, a declarat recent că una dintre problemele cu care confruntă Republica Moldova este corupţia și că DNA din România reprezintă un model de urmat în combaterea acestui fenomen. „Cum luptăm noi cu corupţia este un proces complicat, destul de anevoios. Nu este atât de mare cum a fost [&hellip The post Ministrul Justiției din Republica Moldova: DNA din România, un model appeared first on InfoPrut.