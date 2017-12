Traian Băsescu face dezvăluiri trăsnet! Ce spun americanii despre unirea Republicii Moldova cu România

Fostul şef de stat susţine că este datoria tuturor românilor ca România să-şi refacă integritatea teritorială, însă a făcut şi o dezvăluire neaşteptată. Potrivit lui Traian Băsescu, chiar Congresul Statelor Unite a emis în urmă cu ceva ani un document care vorbeşte despre drepturile României de a se uni cu Republica Moldova. „Este un proces în care suntem implicaţi prea puţin şi mult prea puţin diplomaţia românească. Noi trăim, astăzi, de 1 decembrie 2017, trăim noi, poporul român, după decizia a doi criminali: Stalin şi Hitler, care au decis prin Pactul Ribbentrop-Molotov să rupă poporul român în două. Acest mesaj îl spun foarte des, de câte ori mă duc în Republica Moldova (...) şi încerc să explic că singura soluţie pentru Republica Moldova e unirea cu România. Este un procentaj de români care văd unirea cu Moldova ca pe-o favoare pe care am face-o unora mai amărâţi decât noi. Şi România are nevoie de refacerea integrităţii sale teritoriale, deşi nu ar fi completă, pentru că Basarabia e mult mai mare, dar vorbim despre ce se poate. Suntem obligaţi să o facem. Toate statele afectate de Pactul Ribbentrop-Molotov şi-au rezolvat problemele, în afară de România. Am denunţat pactul, ca preşedinte al României, în 2005. V-aş aduce aminte de rezoluţia 148 din 1991 a Congresului Statelor Unite, care se încheie spunând că Republica Moldova şi România au dreptul să înceapă negocierile de reunificare. E un document pe care politicienii români se fac că nu-l ştiu. Orice sondaj faceţi, veţi constata că 70-80% vor reunificarea. Marea problemă e în Republica Moldova, unde în 2005, pe o cercetare sociologică făcută de noi erau doar 4% unionişti. Acum au depăşit 25-30%, deci drumul este bun”, a declarat Traian Băsescu într-o intervenţie la România TV, scrie stiripesurse.ro.

