O, brad frumos, ce vină ai? Epopeea pomului de Crăciun din PMAN în versiunea primarului interimar

Diplomatul român a spus că ziua de 1 Decembrie este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor și reprezintă momentul împlinirii idealului de libertate, unitate și demnitate națională. Este aniversarea Marii Uniri, de la care au trecut, cu bune și cu rele, 99 de ani. „Anul acesta este plin de semnificații istorice. La 21 noiembrie, am sărbătorit împreună 100 de ani de la crearea Sfatului Țării, organism care a creat în mod democratic la, 27 martie 1918, revenirea Basarabiei la Patria Mamă, tot în acest an România a marcat zece ani de apartenență la UE. Întâi decembrie este ziua în care privim cu gratitudine spre trecut și cu speranță spre viitor. Anul acesta, sărbătorim împreună Ziua Națională în ajunul centenarului Marii Unirii, moment istoric de cea mai mare însemnătate, care a consacrat rolul României de promotor al păcii, justiției și dezvoltării”, a notat ambasadorul român. Cei 99 de ani de Românie modernă au adus-o în fața provocărilor istoriei: a trecut prin război, prin dictatură stalinistă și regim ceaușist. Totodată, a avut și șansa uriașă de a-și recâștiga libertatea, în decembrie 1989, și de a se bucura de democrație, respect pentru drepturile omului și prosperitate. „Acum, la 99 de ani de la Marea Unire, putem vorbi cu încredere despre o Românie activă pe plan internațional, un stat membru al UE și NATO, profund ancorat în realitățile secolului 21, care are capacitatea de a furniza încredere și stabilitate în regiunea sa de apartenență geografică, inclusiv în Republica Moldova”, a subliniat ambasadorul roman. Potrivit diplomatului, este o realitate certă că relațiile dintre România și Republica Moldova sunt speciale. „Alături de parteneriatul nostru strategic privilegiat, limba, istoria și tradițiile reprezintă liantul indisolubil al sprijinului permanent pe care îl oferim Republicii Moldova pe drumul său european”, a declarat Daniel Ioniță, subliniind că relațiile bilaterale se dezvoltă permanent, nu este niciun domeniu, fie politic, economic sau social, fără să existe exemple reușite și de bune practici comune.