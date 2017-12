MĂRTURISIRE din partea lui Valeriu Munteanu către doamna (B)RADU

Doamna Silvia Radu ne acuză pe noi, pe liberali, chiar dacă nu ne pronunță numele, că noi suntem cei care am obstrucţionat procesul de aducere a bradului „fermecat” din Ucraina. Mărturisesc, așa este – noi suntem cei care am crescut bradul așa de mare, udându-l sistematic timp de 50 de ani, noi am făcut pădurea […]

