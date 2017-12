Incident la Londra. Cel puțin cinci persoane rănite după ce un individ a intrat cu mașina într-un grup de pietoni

18:10

Fostul președinte al așa zisei Republici Transnistrene, Evgheni Șevciuk a fost dat în căutare după ce Comisia de investigații transnistreană a depistat complicitatea acestuia în care apare în șase cazuri penale, precum corupția, schemele ilegale, delapidare de fonduri și reținerea a 30% din salarii și pensii.