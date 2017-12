Cum arata in realitate noul X7, masina care a starnit un val de critici din partea fanillor BMW

Unii au crezut ca nu vad bine, altii au glumit spunand ca rivalii si-au angajat oamenii in cadrul departamentului de design si incearca sa saboteze proiectele companiei. Dezvaluit in premiera mondiala cu ocazia Salonului Auto ce se desfasoara zilele acestea la Frankfurt, conceptul care anticipeaza primul SUV bavarez cu sapte locuri si trei randuri de scaune a reusit sa starneasca numeroase discutii aprinse printre fanii BMW. Cele mai multe dintre persoanele care au criticat design-ul noului X7 au avut o mare problema cu dimensiunea exagerata a grilei radiatorului, insa de gura admiratorilor marcii din Munchen nu au scapat nici blocurile optice frontale sau detaliile cromate de la nivelul profilului lateral. Ramane insa de vazut daca oficialii BMW vor lua in considerare feedback-ul primit retelele de socializate si vor schimba elementele care au transformat conceptul bavarez intr-una dintre cele mai controversate premiere ale Salonului de la Frankfurt. O versiune de productie a noului X7 ar putea fi lansata oficial in cursul anului 2018, sub forma unui rival pentru modelul GLS de la Mercedes, alaturi de motorizari supraalimentate pe benzina si motorina, plus un sistem de propulsie hibrid imprumutat de la limuzina 740e iPerformance.

