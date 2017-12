Se apropie Crăciunul, iar odată cu acesta, vin și scumpirile

11:45

Ba mai mult, din ceea ce primesc vor darui cu placere mai departe. E semn ca Dumnezeu ii iubeste si ca ii protejeaza in fiecare clipa. Iata care sunt cele 3 zodii care vor avea parte de daruri minunate de la Divinitate in anul care vine: Leu Incepi anul cu o stare de euforie. Esti indragostita pana peste urechi si traiesti intens fiecare clipa. Primesti darul unei iubiri curate, sincere, de care te vei bucura pentru totdeauna. Vei fi vesela, binedispusa, iar din bucuria pe care o traiesti vei simti nevoia sa impartasesti si altora. Doamne Doamne va avea grija si de buzunarul tau, in sensul ca vei intreprinde o serie de afaceri care mai de care mai banoase, asa incat sa nu duci lipsa de nimic. Sagetator 2018 este anul tau, anul in care totul iti merge din plin. Toate visurile tale se implinesc si vei avea parte de o viata linistita, relaxata, fara niciun fel de griji. Te simti ocrotita de Cel de Sus si simti nevoia sa iti manifesti altruismul caracteristic pentru a face la randul tau bine. Te implici intr-un proiect la care ai tot visat si pe care abia acum poti sa ii dai drumul. Reusesti astfel sa transformi un hobby intr-o afacere de succes. Mai mult, vei trai intens o iubire asa cum ai visat dintotdeauna. Pesti Vei fi fericita in 2018 asa cum n-ai mai fost de multa vreme. Vei avea succes in tot ceea ce intreprinzi, fie ca iti schimbi jobul, fie ca abordezi o nisa a afacerii prea putin exploatata pana acum. Cert e ca vei reusi sa faci bani multi din aproape orice, iar situatia financiara iti va permite sa calatoresti destul de mult. In plan sentimental esti linistita, relaxata. Caci ai intalnit o persoana exact asa cum meriti, o fiinta minunata care iti ofera dragoste si confort, potrivit ele.ro.