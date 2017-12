Tornadă spectaculoasă pe apă, filmată în Sanremo// VIDEO

16:01

Inspectorii Echipelor Mobile, în comun cu ofițerii de investigații speciale ai Serviciului Vamal au anihilat o schemă de contrabandă cu mărfuri de larg consum, care erau procurate de la piața ”KM 7” din oraşul Odessa, Ucraina și introduse în țară prin regiunea transnistreană, cu ocolirea posturilor vamale interne de control. Pe acest caz sunt cercetați […] The post Două persoane, reţinute. Aduceau mărfuri de la piața ”KM 7” din Odessa, ocolind posturile vamale interne de control appeared first on Moldova.org.