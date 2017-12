În anul 2018, vom avea un deficit de cinci miliarde de lei. Copiii din instituțiile de învățământ vor mânca cu un leu mai mult

15:30

Calatoria plina de peripetii a bradului. Nu mai vine cu trenul. Seful de la Cai Ferate: 'Bradul o sa fie, cred ca duminica va fi inaugurarea' Seful intreprinderii Cai Ferate sustine ca bradul nu vine la Chisinau cu trenul. Iurie Topala sustine ca pomul este pe drum, iar, cel mai probabil, inaugurarea va fi duminica. " Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: «Eu as vrea sa fac o adresare. Bradul va veni si va fi instalat in PMAN, spre bucuria tuturor oamenilor care locuiesc in Chisinau necatand la sabotajele care au parvenit din partea unor persoane publice si unor persoane care se aseama unor persoane publice care au facut declaratii in ultimul timp. Chiar daca va ajunge mai tarziu decat timpul planificat, chisinauienii vor avea brad si imi pare foarte rau ca acest proces este sabotat si chisinauienii sufera din aceasta cauza. Dvs stiti cine ma ataca in ultimul timp in presa. Este public acest lucru. Diseara probabil o sa ajunga bradul si vom avea brad, cum v-am zis, chiar daca se va intarzia putin de la termenul propus.» " Iurie TOPALA, SEF CMF: «Bradul o sa fie, cred ca duminica o sa fie inaugurarea. Eu vreau ca sa dau lumina in acest caz. Bradul nu se aduce cu calea ferata, bradul se aduce cu masina, sa cunoasteti dvs. Nu vine cu trenul. Nu vine bradul cu trenul. O sa vina cu masina ca astfel este mai repede. Cu trenul ar trebui un timp mai lung si am decis sa-l aducem mai repede. Sunt niste intrebari care nu tin de mine, drumul este drum, iar pe drum acum, sunt in prima zi de iarna, daca da o ninsoare, o ceva, nu pot sa va spun. O sa facem tot posibilul ca duminica sa fie inaugurat acel pom care l-ati vazut dvs si pe care l-am vazut eu pe retelele de socializare.» Bradul urma sa ajunga inca ieri dimineata la Chisinau, insa nu a venit nici pana acum. Initial, autoritatile locale anuntau ca pomul va fi adus cu trenul. Silvia Radu sustine ca este sabotata in incercarea de a aduce bradul la Chisinau.