EXPOZIŢIE ÎN MEMORIAM ALEXANDRU SAVA

10:30

În fiecare an, Ziua Mondială a Diabetului se consemnează pe 14 noiembrie, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Diabet (IDF), cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătății. Pentru 14 noiembrie 2017, tematica Zilei Mondiale a diabetului este: „Femeile și diabetul - dreptul nostru la un viitor sănătos”, aceasta promovând importanța accesibilității și echității pentru toate femeile cu diabet zaharat sau risc sporit. În prezent, există peste 199 de milioane de femei care trăiesc cu diabet zaharat și se estimează că numărul acestora va ajunge la 313 milioane până în 2040. Diabetul este cauza principală de deces la femei la nivel global, provocând anual 2,1 milioane de decese. [caption id="attachment_15680" align="aligncenter" width="1024"] Doritori de a-și testa glicemia, la Cimișlia[/caption]Lumea se confruntă cu o epidemie fără precedent a diabetului zaharat. Federația Internațională a Diabetului estimează că în 2015 au existat 415 milioane de adulți cu diabet zaharat la nivel mondial sau 1 din 11 adulți trăiesc cu diabet zaharat. 77% dintre adulţii cu diabet zaharat trăiesc în ţările slab şi mediu dezvoltate. Cu această ocazie, în incinta Centrului de Sănătate din orașul Cimișlia, a fost desfășurată o acțiune, în cadrul căreia toți doritorii și-au testat nivelul glicemiei. În urma investigării a 110 persoane, opt pacienți au fost depistaţi primar cu diabet zaharat şi șapte persoane cu stare de prediabet.Glucometre drept cadou Altor 40 de pacienţi cu diabet le-au fost oferite gratuit 40 de glucometre şi teste. Toate persoanele au fost instruite în prevenţia diabetului. „Am văzut ieri la televizor o știre în care era anunțat că astăzi se vor face teste gratuite. Am venit să-mi testez și eu nivelul glucozei, pentru a-mi cunoaște starea sănătății. Am mai fost anterior la medic și nivelul glucozei era puțin ridicat. Din bucate mai mult gust decât mănânc, pentru că la vârsta mea trebuie să respect o anumită dietă. Astăzi sunt mulțumită, am trecut testul și e totul în regulă”, spune doamna Nina, locuitoare a orașului Cimișlia. Este bine de știut că fiecărei persoane cu vârsta mai mare de 40 de ani sau din grupul de risc trebuie să-i fie testat anual nivelul glicemiei, pentru a preveni sau a depista precoce diabetul. Cei mai mulţi pacienţi cu diabet zaharat au între 40 şi 59 de ani. 179 de milioane de cazuri de diabet zaharat sunt nediagnosticate. La fiecare șapte secunde, un om moare din cauza diabetului. 21 de milioane de nou-născuţi sunt afectaţi la naştere de diabet zaharat matern (preexistent sau din timpul sarcinii). Mihail Mârza, locuitor din Cimișlia, face parte de mai mulți ani din grupul persoanelor cu prediabet. Acesta a decis să-și testeze glicemia, pentru a vedea care este starea sa de sănătate. „Despre acțiunile dedicate Zilei Mondiale a Diabetului am aflat din știrile de la radio, azi dimineață. Am venit astăzi să fac testul, deoarece nu este nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie. În anul trecut am trecut mult peste normă, nivelul a fost și 5, și 8, și 11. Dacă nivelul glucozei este înalt, este foarte greu a-l întoarce la normă. Este de ajuns să mănânci ceva nepotrivit și îndată se mărește nivelul”, spune Mihail Mârza. În raionul Cimişlia, la data de 13 noiembrie curent, erau depistaţi cu diabet zaharat 1490 de adulți (57,8% femei, 42,2% – bărbaţi), patru copii și un adolescent.Prevenirea diabetului Diabetul de toate tipurile poate duce la multiple complicații și poate crește riscul general de a muri prematur. Eventualele complicații a diabetului includ: infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență renală, amputarea picioarelor, pierderea vederii și afectarea nervilor. În timpul sarcinii, diabetul slab controlat crește riscul decesului fătului și al altor complicații pentru făt şi mamă. În Europa, în ultimii ani, au fost înregistraţi 51,97 milioane de pacienţi cu diabet zaharat cu vârste cuprinse între 20 și 79 de ani. Mortalitatea populației, în ceea ce privește diabetul zaharat, se menține la aceleași valori pe parcursul anilor 2015 și 2016 – 11,5 la 100 de mii de locuitori. [caption id="attachment_15681" align="aligncenter" width="1024"] Nivelul glicemiei este verificat cu ajutorul glucometrului[/caption] Ca rezultat al condițiilor social-economice, fetele și femeile cu diabet zaharat întâlnesc bariere în prevenirea eficientă a diabetului, depistarea precoce, diagnosticarea, tratamentul și îngrijirea, în special, în țările în curs de dezvoltare. Două din fiecare cinci femei cu diabet zaharat sunt de vârstă reproductivă, reprezentând peste 60 de milioane de femei din întreaga lume. Femeile cu diabet zaharat au mai multe dificultăți de a concepe un copil. Aproximativ una din șapte nașteri este afectată de diabetul zaharat în sarcină. Multe femei cu așa tip de diabet prezintă complicații legate de sarcină, inclusiv hipertensiune arterială, copii cu greutate mare la naștere, naşteri premature, decese antenatale. Până în prezent, tipul 1 de diabet nu poate fi prevenit. Distrugerea celulelor pancreatice este un factor care poate declanşa diabetul. În prevenirea diabetului sunt importante: alimentaţia sănătoasă, practicarea exerciţiilor fizice, evitarea fumatului şi a stresului, controlul tensiunii arteriale, a greutăţii corporale şi a nivelului de lipide şi glucide în sânge.