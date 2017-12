Guvernul amână cu un an realizarea unui proiect de peste un miliard de lei

15:20

Crizele umanitare din întreaga lume se vor înrăutăți anul viitor, pe fondul continuării războaielor civile din Africa, a foametei în regiunile afectate de conflicte și a amenințării reprezentate de violențele islamiste, a prognozat ACAPS, un grup de reflecție cu sediul la Geneva, într-un raport publicat joi, informează Reuters.