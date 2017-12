(video) Are o voce unică cu un timbru dur. Urmărește evoluția lui Octavian Casian la concursul Vocea României

16:45

Maxim are 28 de ani și locuiește în Chișinău. Este fotograf și cameraman, dar pasiunea față de călătorii l-au făcut mai nou și vlogger. Ultimii 3 ani i-a petrecut călătorind, alături de WE GO și Escape Adventures, prin toată lumea, iar acum, a decis să pornească în aventura vieții. Vrea să parcurgă vara această cu motocicleta 8.000 de km prin 15 țări, inclusiv Rusia, Norvegia, Danemarca și Germania. Destinația principală fiind Norvegia, unde tânărul visează să realizeze o serie de filmulețe despre această țară în vara anului viitor.