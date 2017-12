Premierul Pavel Filip a felicitat poporul român cu prilejul Zilei Naționale a României

17:00

În debutul ședinței de astăzi a Cabinetului de miniștri, Prim-ministrul Pavel Filip s-a referit la succesele pe care le-a obținut Republica Moldova în politica externă pe parcursul ultimelor săptămâni. Premierul a subliniat reușitele privind semnarea, la Bruxelles, a pachetului de documente privind asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, precum și anunțarea alocării, până la sfârșitul anului curent, a suportului bugetar direct în sumă de 21,5 milioane de euro pentru patru programe de reforme derulate în țara noastră: liberalizarea regimului de vize, reforma în domeniul finanțelor publice, liberalizarea comerțului și reforma poliției. Totodată, șeful Executivului a relevat rezultatele foarte bune ale vizitei în Georgia, inclusiv semnarea a două noi acorduri de colaborare, și consolidarea relațiilor moldo-georgiene în vederea atingerii obiectivului comun de integrare europeană. Prim-ministrul a remarcat însă că aceste lucruri pozitive pentru țara noastră au fost întâmpinate la Chișinău de o propagandă concentrată pe minimalizarea impactului acestor succese. „Guvernarea nu este perfectă, dar încercăm și este adevărat că, în majoritatea cazurilor, ne reușește să modernizăm Moldova. De aceea toți acei care vin cu atacuri – instituții media, formațiuni politice din așa-numita opoziție – eu nu consider că sunt niște adversari ai guvernării, dar consider că sunt niște adversari ai modernizării Republicii Moldova și în primul rând – ai cetățenilor”, a subliniat Pavel Filip. Premierul a specificat că asistența externă este destinată proiectelor care vor îmbunătăți viața cetățenilor. „Acești bani urmează să se regăsească în grădinițe, în drumuri, în reconstrucția școlilor, în modernizarea spitalelor. Cetățenii Republicii Moldova nu merită să fie sacrificați și nu merită să fie sacrificat adevărul de dragul unor scopuri politice, pe care le consider mai joase decât interesele cetățenilor”, a notat șeful Executivului. Astfel, Prim-ministrul a mulțumit colegilor din ministere care au contribuit la obținerea succeselor și i-a îndemnat să muncească în continuare tot atât de bine și mobilizat, pentru realizarea integrală a agendei de reforme. În același timp, Premierul a solicitat autorităților să asigure o comunicare cât mai eficientă. „Ne-am angajat să facem aceste reforme și le facem pentru că ni le-am asumat în fața cetățenilor și în fața partenerilor noștri de dezvoltare. Eu cred cu tărie că dezinformarea se combate cu o informare mai bună și mai amplă”, a conchis Pavel Filip.