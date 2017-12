Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare: „Semnarea de către Moldova a noului program cu FMI a stimulat reformele în ţară”

09:20

„Basescu este un om politic. Asa cum in Romania s-au epuizat functiile, Traian Basescu a decis sa vina in RM si sa faca politica. Este un om caruia ii place politica. Asta a spus Maia Sandu, astazi, in cadrul emisiunii InPROfunzime. „Basescu este un om politic. Asa cum in Romania s-au epuizat functiile, deoarece el […] Articolul Maia Sandu, atac sub centură la adresa lui Băsescu: S-au terminat funcțiile în România și a venit în Moldova să facă politică a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.