Shaorma ar putea fi interzisă în Uniunea Europeană. Iată cauza

18:01

Peste 77 mii lei va achita în bugetul de stat întreprinderea „BUELO” S.R.L, după ce Consiliul Concurenţei a stabilit că aceasta a încălcat legislația concurențială, copiind parțial ambalajul produsului bastonașe din porumb „CRISTINUȚA”, „CRISTINEL” pentru produsele „SĂNDUȚA”, „SĂNDEL” și le-a plasat pe piață. Astfel, Consiliul Concurenţei a fost sesizat de întreprinderea „Sevex-Prim” SRL, care s-a […] The post „CRISTINUȚA” vs. „SĂNDUȚA”- confuzia care a costat peste 77 mii lei appeared first on Moldova.org.