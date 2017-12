„Oameni care inspiră”, expoziție vernisată la Ministerul Sănătății

10:20

Silvia Radu: Probabil diseara o sa ajunga bradul, voi stiti ca pe mine ma ataca in presa Nu se stie cand va ajunge bradul in PMAN. Primarul interimar Silvia Radu spune ca vom avea brad, insa nu stie cand. Suparata, Radu a parasit sala si nu va participa la sedinta Consiliului Municipal de astazi. "Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: «Chiar daca va ajunge mai tarziu, locuitorii capitalei vor avea brad. Probabil diseara o sa ajunga bradul. Voi stiti cine pe mine ma ataca in presa.» Anterior, autoritatile au anuntat ca bradul va ajunge in PMAN miercuri, 29 noiembrie, insa acesta nu a ajuns nici asta la Chisinau. Potrivit dispozitiei semnate de Silvia Radu, acum cateva zile, inaugurarea bradului de Craciun urma sa aiba loc in aceasta seara, 1 decembrie, intre ora 17.30 si 21.00. Bradul este adus din Ucraina si a costat 15 mii de lei. Cheltuielile de transportare a pomului nu au fost facute publice. Totodata, potrivit Silviei Radu, bradul va fi impodobit cu jucarii din Germania. Cat vor costa decoratiunile, la fel, nu se stie.