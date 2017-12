Documentele privind asistența macrofinanciară din partea UE, înaintate spre ratificare

09:40

„Introducerea actualului sistem mixt a durat câteva luni de zile. Au fost dezbateri publice, discuții în Parlament, s-au strâns semnături de la cetățeni, s-a obținut expertiză din străinătate. Deci, dacă azi ar începe un deputat să scrie un proiect de lege și ar fi parcurs toate etapele, probabil că prin luna aprilie 2018 proiectul ar putea fi votat și promulgat, presupunând că ar exista susținere politică pentru așa ceva – susținere care nu există, evident. Iar asta ar fi calea scurtă – adică fără referendum.Însă Comisia de la Veneția și OSCE nu recomandă schimbarea legislației electorale cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Noi acum, azi, mai avem circa 1 an până la alegeri. Nu putem schimba regulile acum, fiindcă asta ar fi împotriva bunelor practici democratice și ar pune sub semnul întrebării legitimitatea alegerilor parlamentare.