România marchează Ziua Naţională

17:50

Valentina Nafornita vine maine la Chisinau. Renumita soprana va sustine un concert la Gala Generozitatii Valentina Nafornita vine maine la Chisinau. Renumita soprana, care este angajata a operei de la Paris, va sustine un concert la Palatul Republicii. Gala Generozitatii care o are in centru pe Valentina este organizata de CCF Moldova pentru a sustine familiile care sunt pe punctul de a-si abandona copiii din cauza saraciei. Valentina Nafornita a reusit sa cucereasca cele mai importante scene de opera din Europa. Dupa ce a fost angajata a Operei de Stat de la Viena, ea a fost acceptata de Opera Nationala de la Paris. Totusi, cel putin o data pe an isi face timp si vine acasa, la Chisinau ca sa cante pentru publicul de aici. "Valentina NAFORNITA, SOPRANA: "Pentru mine este foarte interesant sa cant pentru publicul nostru, nu este ca vii acasa si e mai usor, dimpotriva mai multe emotii, incerci sa castigi dragostea tuturor, conteaza ca eu sa ma simt bine si sa transmit emotii pozitive, spun doamne ajuta sa fac lumea fericita." Valentina va canta la Palatul Republicii la Gala Generozitatii – un eveniment de caritate organizat deja pentru al patrulea an de catre CCF, ea fiind patronul organizatiei din anul 2012. "Valentina NAFORNITA, SOPRANA: "Prin ceea ce fac eu, am fost ajutata de parinti si acum vreau eu sa ajut prin concertele de caritate." In acest an scopul evenimentului este de a colecta bani pentru a ajuta copiii care sunt pe punctul de a fi separati de parinti din cauza saraciei, sa ramana acasa. "Valentina NAFORNITA, SOPRANA: "Eu astept daca nu mai bun, macar acelasi rezultat, desi nu eu organizez, oamenii … eu ma ocup de partea artistica, oamenii vin cu mesaje de suport." Unul dintre cele mai asteptate momente ale serii este cel in care Valentina Nafornita va canta alaturi de Alex Calancea. Cei doi s-au nascut in acelasi sat si au urmat aceeasi scoala de arte cand erau copii, dar maine se vor intalni pentru prima data pe aceeasi scena. Valentina Nafornita, desi cunoscuta deja practic in toata lumea, spune ca are inca unde sa creasca. "Valentina NAFORNITA, SOPRANA: "Sunt multe scene si multe varfuri de atins, si visul meu este sa nu ma opresc niciodata si sa urc cat se poate de sus." Concertul va incepe la ora 17.00.