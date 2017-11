VIDEO// Vezi cum arată cei mai inediți brazi de Crăciun din capitală

12:30

Femeia nascuta in zodia Sagetator este cea care va avea parte de un an excelent. Toti o vor admira, pentru ca pur si simplu in 2018 straluceste la propriu si la figurat. E vesela, atragatoare si are un farmec inedit cu care ajunge usor la inimile barbatilor. Nativele casatorite vor redescoperi dragostea si vor simti din nou fluturi in stomac, asa ca-n prima zi. Cele singure vor avea parte de multe intalniri interesante menite sa le scoata in cale o persoana potrivita pretentiilor lor. Iar persoana cu pricina va sosi undeva pe la inceputul verii. Vor fi emotii intense care vor duce spre o relatie frumoasa, armonioasa. Un an neasteptat de bun vor avea si din punct de vedere profesional. Va fi vanata de angajatori, care ii apreciaza experienta bogata. Va atinge preactic nivelul maxim al carierei sale. E vorba de multa munca la mijloc, dar o munca ce ii va aduce satisfactii uriase. Pentru ca odata cu succesul la locul de munca va veni si admiratia celor din jur, dar si un pachet important de beneficii financiare. Pentru ca este foarte populara in acest an, nativa isi va face cativa prieteni care ii vor ramane alaturi toata viata. Caci ceea ce alege in 2018 este de lunga durata, potrivit ele.ro.