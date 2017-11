Scrisoarea prinţului George către Moş Crăciun. Singurul lucru pe care şi-l doreşte micuţul

15:10

Coreea de Nord a publicat joi zeci de fotografii cu Hwasong-15 - noua rachetă balistică intercontinentală (ICBM) despre care susţine că poate să atingă orice ţintă în Statele Unite continentale - în ziarul şi pe site-ul partidului unic, o adevărată mană pentru experţii care încearcă să distingă realitatea de fanfaronadă, relatează The Associated Press, care prezintă ce spun fotografiile despre noua rachetă.