Andrian Candu: „Schimbarea sistemului electoral este un fapt împlinit. Nu mai revenim la această decizie”

Ambasadorul Rusiei la Națiunile Unite a acuzat coaliția internaționala condusa de Statele Unite din Siria că ar încerca să împartă Siria prin înființarea unor autorități locale care să guverneze zonele care au fost recapturate de la militanții Statului Islamic. Ambasadorul rus, Vasili Nebenzia, s-a plîns la ședința Consiliului de Securitate că forțele coaliției kurde și arabe care au eliberat recent localitatea Raqqa de ISIS pun la cale organizarea unor structuri locale de administrație fără a implica și autoritățile de la Damasc, sprijinite de Moscova. Aceste plîngeri au fost aduse în discuție în timp ce la Geneva are loc o noua rundă de convorbiri, sub egida ONU, cu reprezentanți ai guvernului sirian și ai grupărilor de opozitie. Odată ce guvernul sirian, cu sprijin militar rusesc, își consolidează pozițiile, a spus ambasadorul rus la ONU, Rusia nu va mai accepta acordarea de ajutor umanitar ONU în Siria peste liniile de conflict, pentru că, în opinia Moscovei, acest ajutor ar „submina suveranitatea Siriei”. Seful agenției ONU pentru ajutor umanitar, Mark Lowcock, a cerut Consiliului de Securitate să reînnoiască acordul privind furnizarea de ajutor umanitar in Siria ca fiind „esențial pentru a salva vieți”. In acest an peste 750 de mii de oameni au primit lunar ajutor umanitar ONU peste granițe în baza înțelegerilor internaționale. Și ambasadoarea adjuncta a Statelor Unite la ONU, Michele Sison, a declarat că „reînnoirea mandatului de acordare a ajutorului umanitar este o chestiune de viața și moarte”, pentru locuitorii Siriei.