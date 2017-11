La revedere toamnă, decembrie salut. Marchează începutul acestei ierni cu recomandările #diez

15:30

Asociația Drupal Moldova a lansat oficial cea de-a II-a ediție: School of Drupal 8 plus PHP pentru începători. Prima sesiune introductivă a avut loc luni, pe 27 noiembrie la iHUB Chișinău, unde studenții au avut ocazia să spargă gheața cu profesorii lor și să afle detalii despre program și curriculum.