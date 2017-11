Guvernul a aprobat proiectele de lege pentru ratificarea Acordului privind asistența macrofinanciară de 100 de milioane euro din partea UE

11:01

Una dintre cele mai longevive populații ale Europei trăiește pe o mică insulă grecească. Speranța de viață este de peste 90 de ani, iar localnicii spun că au un singur secret: își petrec fiecare zi făcând ce le place, relatează BBC News. Insula Ikaria se află la o distanță de nouă ore călătorie cu feribotul […] The post Insula europeană pe care ești considerat tânăr la 81 de ani. Care este secretul localnicilor appeared first on Moldova.org.